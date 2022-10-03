Из Уральска в российские города вновь стали ездить автобусы

Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Уральске восстановлено автобусное сообщение с российскими городами. Транспорт в Самару и Тольятти курсирует ежедневно по расписанию. Об этом говорится на сайте автовокзала Уральска.

С 1 октября после отмены маршрутов между Уральском и российскими городами – Самарой и Тольятти – вновь было восстановлено автобусное сообщение, однако с казахстанской стороны запустили только по одному рейсу.

Теперь, согласно расписанию, автобусы из Уральска в Самару, а также из Уральска в Тольятти отправляются каждый день.

В Самару транспорт выезжает в 07:00, 07:30, 09:30, 16:00 и 17:00 и прибывает на автовокзал "Центральный".

В Тольятти автобусы из Уральска отправляются в 11:00 и приезжают на городской автовокзал.

Напомним, в конце сентября стало известно, что в Уральск временно не будут ездить автобусы из Самары и Тольятти после того, как неизвестные перевернули один из автобусов и угрожали водителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990824-iz-uralska-v-rossiyskie-goroda-vnov-stali-ezdit-avtobusy/