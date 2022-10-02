Пыльные бури и заморозки: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Иней. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в некоторых областях страны - было объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

3 октября в Западно-Казахстанской области прогнозируют ветер юго-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

На западе и юге Атырауской области завтра ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на большей части области 15-20, на западе области порывы 23 м/с.

Днем 3 октября в горных районах Туркестанской области возможна гроза. На севере, западе области ожидается пыльная буря - ветер восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы возможны заморозки 2 градуса. Тем не менее на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В понедельник на западе, юге и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.

3 октября в центре Кызылординской области синоптики прогнозируют пыльную бурю. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра ночью на востоке Актюбинской области стоит ожидать заморозки 1 градус.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990677-pylnye-buri-i-zamorozki-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/