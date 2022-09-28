Полицейские пожаловались на невыплату зарплаты из-за разделения Алматинской области

Полицейская фуражка. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Жетысуской области полицейским не полностью выплатили заработную плату. Проблема произошла из-за разделения региона. В ДП заверили, что задолженность перед сотрудниками будет погашена уже в этом месяце, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о финансовой проблеме правоохранителей Жетысуской области появилась в соцсетях. Блогер из Талдыкоргана сообщила, что от правоохранителей поступают жалобы о невыплате зарплаты за последние два месяца.

"Звонили девчонки из службы "102", сотрудники ЦОУ, а также МПС. Говорят, что не полностью дали зарплату за август и сентябрь. Это получается, что бюджет области экономит на полицейских?" - задается вопросом блогер.

В ДП Жетысуской области подтвердили задолженность и заверили, что она будет погашена уже в этом месяце.

Как разъяснили в ведомстве, проблема с финансированием возникла из-за разделения Алматинской области на два самостоятельных региона и формирования бюджета в образовавшейся Жетысуской области.

"Бюджет области Жетысу после выведения из состава Алматинской области был утвержден 1 сентября. В целях сохранения стабильной обстановки среди личного состава основная часть заработной платы, финансируемая из местного бюджета, за август была выплачена ДП Алматинской области.

Трансферты из республиканского бюджета по плану финансирования, утвержденному МВД РК между регионами, разделены с расчетом выплаты в сентябре за два месяца.

В этой связи невыплаченная часть зарплаты, финансируемая за счет трансфертов из республиканского бюджета, сотрудникам ДП области Жетысу будет выплачена вместе с зарплатой за сентябрь", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989956-politseyskie-pozhalovalis-na-nevyplatu-zarplaty-iz-za-razdeleniya-almatinskoy-oblasti/