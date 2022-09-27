Токаев рассказал о позитивных изменениях в жизни туркестанцев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью Туркестанской области. В рамках своего выступления президент рассказал об изменениях в Туркестане, сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства указал на позитивные изменения, произошедшие в последние годы. По данным, которые были приведены в выступлении, объем привлеченных инвестиций в Туркестан увеличился в 8 раз.

В новостройках получили квартиры 77 тысяч жителей. Город озеленен, улучшилась экологическая обстановка. Можно сказать, что решена проблема обеспечения населения питьевой водой и природным газом. С 2019 года область посетили около 2 миллионов туристов. В последующие три года промышленность и сельское хозяйство в регионе выросли в 1,5 раза. В области создано около 64 тысяч постоянных рабочих мест.

Президент сообщил, что реализуемая в стране программа "Еңбек" направлена на переселение жителей с перенаселенного юга в регионы с нехваткой рабочей силой.

"Многие граждане переехали на север и наладили там свою жизнь. В этом году по программе "Серпін" молодежи было выделено около 3700 грантов. Более 800 из них получили туркестанцы. Вы вносите большой вклад в важное дело укрепления нашей государственности. Однако мы должны повысить трудовую мотивированность молодежи. Необходимо разъяснять подрастающему поколению, что в новом обществе, которое мы строим, на первом месте должен быть человек труда. Потому что патриотизм – это, прежде всего, предприимчивость и трудолюбие. Из пустых слов ничего не выйдет.

Наши граждане должны в первую очередь заботиться о своих семьях и детях. Им нужно зарабатывать на жизнь своим трудом и усердием. Я не зря акцентировал внимание на этой злободневной теме в своем послании. Наш народ говорил "Бейнет түбі – зейнет". Великий Абай предложил казахскому обществу концепцию "совершенного человека". Совершенный человек – это человек, которого отличает содержательное бытие, глубокое мировоззрение, широкий кругозор и трудолюбие. Ведь источник всех успехов – честный труд, предприимчивость и ответственность. Если каждый станет профессионалом своего дела и будет усердно работать, не будет препятствий, которое он не сможет преодолеть. Это должен ясно понимать каждый молодой человек", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня, 27 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побывал с рабочей поездкой в Туркестанской области. Там он встретился с общественностью, отметив, что Туркестану присвоят статус духовно-исторической столицы Казахстана.

Также глава государства наградил шестерых казахстанцев орденами и медалями. После Касым-Жомарт Токаев отправился с рабочей поездкой в Шымкент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989835-tokaev-rasskazal-o-pozitivnyh-izmeneniyah-v-zhizni-turkestantsev/