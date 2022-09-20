Краснокнижных архаров заметили на водопое в парке "Алтын-Эмель"

Архары на берегу реки. Фото: instagram.com/altynemel_np

Фотоловушка, установленная в нацпарке "Алтын-Эмель", сняла редких архаров, которые пришли на водопой. Также сотрудники парка показали месторасположение самой видеокамеры.

Записи и фото с архарами были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте Национального парка "Алтын-Эмель".

На первом фото видно самих архаров, пьющих воду из реки. А на видеозаписи, следующей далее, уже видно гораздо больше этих редких животных.

Также на последнем видео сотрудники нацпарка показали саму камеру фотоловушки, установленную на берегу среди тростников.

Казахстанский архар – это подвид горных баранов, которые обитают в горах Алтая, Тарбагатая, Манырак и Сауыра. Эти животные занесены в Красную книгу Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988675-krasnoknizhnyh-arharov-zametili-na-vodopoe-v-parke-altyn-emel/