"Россияне оформляют ИИН": появилось видео с очередями возле ЦОНа в Уральске

Очередь. Кадр из видео: t.me/uralskweek_official

Появилось видео с очередями возле ЦОНа в Уральске. Отмечается, что здесь собрались россияне, чтобы оформить ИИН, разрешение на временное проживание. В госкорпорации "Правительство для граждан" подтвердили, что в Казахстане увеличилось число обращений иностранцев.

"Граждане РФ в очереди в ЦОН в Уральске. Они оформляют ИИН, разрешение на временное проживание", - отмечает в подписи к видео "Уральская неделя".

Между тем в госкорпорации "Правительство для граждан" корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что увеличилось число обращений иностранцев в казахстанские ЦОНы.

В этой связи было принято решение обслуживать граждан в отдельно усиленных ЦОНах в Астане, Алматы и шести регионах страны. В частности, в Уральске иностранцев принимают по улице Жамбыла, 81/2.

В ведомстве добавили, что срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет 1 рабочий день. Получение ИИН в Казахстане бесплатно для всех.

Напомним, ранее уже сообщалось, что граждан других стран начали обслуживать в отдельных ЦОНах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989648-rossiyane-oformlyayut-iin-poyavilos-video-s-ocheredyami-vozle-tsona-v-uralske/