Медиков из России принимают на работу в Казахстане

Врач. Иллюстративное фото: pexels.com

В Telegram появился чат "Релокация медиков в Казахстан" с объявлениями для врачей, фельдшеров и медсестер, которых частные и государственные больницы из разных уголков страны готовы трудоустроить и даже помочь с жильем.

Медицинских работников из России, судя по предложениям, готовы принять на работу в Алматы, Актау, Атырау, Уральске и других городах. В некоторых случаях даже обещают помощь с жильем.

Так, сообщает издание "Уральская неделя", нужных специалистов - эндоскописта, инфекциониста и бактериолога - руководство областной инфекционной больницы нашло как раз через этот Telegram-чат.

"Сегодня мы уже трудоустроили врача-эндоскописта, на завтра ожидаем еще одного врача-инфекциониста. Предварительно договорились о трудоустройстве в нашу больницу врача-бактериолога. Пока своими силами мы размещаем наших новых сотрудников, стараемся решать все их жилищно-бытовые проблемы", - отметила директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова.

Также в чате было объявление от ТОО "Медицинский центр" в Уральске. Учредитель Рафхат Истаев пояснил, что сейчас они уже ведут переговоры с эндоскопистом и офтальмологом из России.

Еще они ищут врача-реабилитолога и детского хирурга. Своим коллегам из России в уральском центре готовы помочь не только в плане трудоустройства, но и на начальном этапе - с жильем.

Напомним, ранее стало известно, что происходит на казахстанско-российской границе в ЗКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989639-medikov-iz-rossii-prinimayut-na-rabotu-v-kazahstane/