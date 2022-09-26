Маленькому жирафу из Алматинского зоопарка выбрали имя

Жирафенок Султан. Кадр из видео: instagram.com/almatyzoo

После долгих обсуждений маленькому жирафу, родившемуся в середине лета в зоопарке Алматы, выбрали имя. Сообщается, что назвали малыша сотрудники самого зоопарка.

Жирафа, который родился в конце июля в Алматинском зоопарке, назвали Султаном. Об этом сотрудники парка сообщили в своем официальном Instagram-аккаунте.

"После долгих обсуждений, споров и дискуссий, мы, наконец, выбрали имя нашему жирафенку. В выборе имени приняли участие сотрудники секции копытных и отдел развития. Ведь с этим именем он будет жить всю жизнь!

Как говорят, как назовешь корабль, так он и поплывет. Принимая во внимание царскую голубую кровь нашего жирафенка: отца зовут Хан, сестру – Ханзада, мать – Сулу (в переводе с казахского "красивая"), мы выбрали имя "Султан", – написали представители зоопарка.

Напомним, что вместе с маленьким жирафом публике представили новорожденного жеребенка лошади Пржевальского – Кармэлу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989570-malenkomu-zhirafu-iz-almatinskogo-zooparka-vybrali-imya/