Жираф и жеребенок лошади Пржевальского родились в Алматинском зоопарке (видео)

Лошадь Пржевальского и ее жеребенок. Кадр из видео: instagram.com/almatyzoo

В Алматинском зоопарке рассказали сразу про двоих малышей, которые родились у здешних животных. На свет появились детеныш жирафа и жеребенок редкой лошади Пржевальского, сообщили сотрудники зоопарка в его официальном Instagram-аккаунте.

Один из двух малышей родился у пары жирафов, живущих в Алматинском зоопарке, – Хана и Сулу.

"Мальчик родился в конце июля, и пока живет с мамой отдельно от папы и старшей сестры", – сообщили сотрудники зоопарка в Instagram.

Пока имени у малыша нет – его предложили придумать подписчикам.

"В этом году только в секции копытных появилось на свет 19 малышей. А год еще не закончился, так что ждем очередных радостных новостей", – добавили в зоопарке, а в следующем посте рассказали еще об одном малыше.

Также подписчикам сообщили о появлении на свет жеребенка лошади Пржевальского, самого редкого вида диких азиатских лошадей.

"Это девочка, которую назвали Кармэла. Она родилась 30 июля. Ее отца зовут Бурабай, а мать – Жуманкул. Малышка растет веселой, игривой и с отменным аппетитом. Желаем маленькой Кармэле крепкого здоровья и долгих лет жизни!" – поделились представители Алматинского зоопарка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986460-zhiraf-i-zherebenok-loshadi-przhevalskogo-rodilis-v-almatinskom-zooparke-video/