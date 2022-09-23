Изменения в работе ЦОНов объяснили в "Правительстве для граждан"

Центр обслуживания населения. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казнете предположили, что 20 дежурных спецЦОНов, которые будут работать по субботам, изменили свой график из-за наплыва россиян. Тем не менее это не так. Причины изменения графика объяснили в "Правительстве для граждан", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Сегодня сообщалось, что 20 дежурных спецЦОНов в Казахстане будут работать по субботам. Такое решение объяснялось высокой загруженностью.

В ряде СМИ предположили, что изменения работы ЦОНов связаны с наплывом граждан из России. В НАО "ГК "Правительство для граждан" подчеркнули, что изменение графика работы не вызвано приездом иностранцев в Казахстан.

"Клиенты давно просили увеличить время работы ЦОНов и СЦОНов, так как не успевали в будние дни получить госуслуги. В связи с чем госкорпорация, для удобства клиентов, возобновила работу сначала дежурных ЦОНов, которые на сегодняшний день работают до 20:00 в будни, и до 13:00 по субботам, а с этой недели работу возобновили дежурные СЦОНы", – отметил Нариман Дюсекеев, управляющий директор по связям с общественностью госкорпорации "Правительство для граждан".

Теперь казахстанцы смогут обратиться за услугами по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков в субботу. График и адреса дежурных ЦОНов и СЦОНов опубликован на официальном сайте Госкорпорации.

"Касательно посещения иностранцев – за прошлую неделю 12 798 человек обратились за получением ИИН, на этой неделе число клиентов составило 10 354. Также Госкорпорация, рассмотрев записи камер наблюдения в ЦОНах, выяснила, что скопления клиентов в ЦОНах не наблюдается", – добавили в "Правительстве для граждан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989379-izmeneniya-v-rabote-tsonov-obyasnili-v-pravitelstve-dlya-grazhdan/