20 спецЦОНов в Казахстане будут работать по субботам из-за большого наплыва посетителей

СпецЦОН. Иллюстративное фото: instagram.com/gov4c.kz

20 дежурных спецЦОНов будут работать по субботам - такое решение связано с высокой загруженностью, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации "Правительство для граждан".

Как пояснили в компании, теперь 20 спецЦОНов страны будут принимать заявки по госуслугам по субботам с 9:00 до 13:00, выдавать документы будут с 09:00 до 15:00.

Уточняется, что в Актобе, Атырау, Уральске, Актау и Кызылорде дежурные спецЦОНы будут принимать посетителей с 10:00 до 14:00 по времени Астаны, а выдавать документы - до 16:00 также по времени столицы.

Казахстанцам напомнили, что специализированные центры по обслуживанию населения предоставляют услуги по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков.

Подчеркивается, что ознакомиться с новым графиком работы дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно на официальном сайте Госкорпорации, а также в социальных сетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989277-20-spetstsonov-v-kazahstane-budut-rabotat-po-subbotam-iz-za-bolshogo-naplyva-posetiteley/