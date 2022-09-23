"Она не такая высокая": Саясат Нурбек о цене на высшее образование в Казахстане

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Министр высшего образования и науки Саясат Нурбек на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о стоимости обучения в казахстанских вузах, передает корреспондент NUR.KZ.

"По поводу стоимости обучения. К сожалению, она не такая высокая у нас в каком отношении – стоимость гранта, извините, не дает возможность нашим вузам развиваться, вкладывать в инфраструктуру, в лабораторию, привлекать сильных профессоров.

Поэтому мы сейчас очень серьезно думаем, как нам развивать региональные, в первую очередь, университеты, как давать им возможность развития академической инфраструктуры, строительства новых учебных корпусов, общежитий, формирования устойчивого кадрового костяка", - отметил министр.

Но, по его словам, со следующего года начинается масштабная программа по развитию центров академического превосходства.

"Мы определили 15 региональных университетов и отдельно пять педагогических университетов, в которые мы будем с 2024 года системно вкладываться, потому что больших масштабных инвестиций, к сожалению, в первую очередь, в инфраструктуру, лабораторное оборудование, развитие университетской науки не было в последние годы", - заявил Нурбек.

По его словам, инфраструктура казахстанских университетов зажата.

"Мы эту масштабную программу развития региональных университетов начнем реализовывать. Да, главная задача – это обеспечение сохранения и расширения доступа к качественному высшему образованию", - резюмировал Саясат Нурбек.

Напомним, на брифинге министр также ответил, почему его дети все же не перевелись в казахстанскую школу - сейчас они обучаются в британской школе на Кипре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989323-ona-ne-takaya-vysokaya-sayasat-nurbek-o-tsene-na-vysshee-obrazovaniya-v-kazahstane/