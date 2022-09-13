Алматинцев предупредили об очередном перекрытии улицы Саина

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Управление городской мобильности предупредило алматинцев о временном перекрытии улицы Саина в ближайшие дни, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.

Будут частично перекрыты следующие участки улицы Саина:

от проспекта Абая до улицы Шаляпина, по восточной стороне в северном направлении – с 21:00 13 сентября до 06:00 14 сентября;

от проспекта Абая до улицы Улугбека, по восточной стороне в северном направлении – с 21:00 13 сентября до 06:00 14 сентября и с 21:00 14 сентября до 06:00 15 сентября;

от улицы Торайгырова до улицы Жандосова, по восточной стороне в северном направлении – с 21:0014 сентября до 06:00 15 сентября.

Напомним, что ограничения на различных участках улицы Саина в Алматы начали вводить с 9 сентября текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987554-almatintsev-predupredili-ob-ocherednom-perekrytii-ulitsy-saina/