Алматинцев предупредили об очередном перекрытии улицы Саина
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Управление городской мобильности предупредило алматинцев о временном перекрытии улицы Саина в ближайшие дни, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.
Данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.
Будут частично перекрыты следующие участки улицы Саина:
- от проспекта Абая до улицы Шаляпина, по восточной стороне в северном направлении – с 21:00 13 сентября до 06:00 14 сентября;
- от проспекта Абая до улицы Улугбека, по восточной стороне в северном направлении – с 21:00 13 сентября до 06:00 14 сентября и с 21:00 14 сентября до 06:00 15 сентября;
- от улицы Торайгырова до улицы Жандосова, по восточной стороне в северном направлении – с 21:0014 сентября до 06:00 15 сентября.
Напомним, что ограничения на различных участках улицы Саина в Алматы начали вводить с 9 сентября текущего года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987554-almatintsev-predupredili-ob-ocherednom-perekrytii-ulitsy-saina/