Аким в Мангистау уволился после резонансного видео

Место происшествия. Кадр из видео: Lada.kz

После публикации в соцсетях резонансного видео драки "с участием чиновника" уволился аким Мангистауского района одноименной области Тлек Кошмагамбетов. Об этом сообщается на официальной странице акимата региона в Facebook.

По информации ведомства, Тлек Кошмагамбетов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев поблагодарил его за проделанную работу. На его место назначили Галымжана Ниязова.

Напомним, в соцсетях распространили видео, на котором был запечатлен конфликт двух мужчин. Один из них в рубашке и галстуке грубо отшвырнул, а затем ударил по лицу своего оппонента.

Отмечалось, что в кадре мог быть запечатлен замглавы Мангистауской области. Однако в акимате региона эту информацию опровергли.

При этом в ведомстве начали проверку на предмет возможного участия в инциденте кого-то из других чиновников.

Между тем, отмечает телеканал КТК, пользователи узнали в нападавшем акима Мангистауского района. По словам людей, чиновнику не понравилось, что охрана жилого комплекса в Актау не пропускала его через шлагбаум.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу акима Мангистауской области и поинтересовался, проведена ли проверка и установлено ли, кто был запечатлен на видео.

"Неизвестно. Так как Тлек Кошмагамбетов уволился, проверка остановилась", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988192-akim-v-mangistau-uvolilsya-posle-rezonansnogo-video/