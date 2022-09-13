Видео с дракой "замакима области" прокомментировали в акимате Мангистау
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В соцсетях распространяется ролик, на котором запечатлен конфликт двух мужчин, один из которых, по словам пользователей, якобы является заместителем акима Мангистау. Кадры прокомментировали в акимате.
Ролик прислали в редакцию изданию Lada.kz.
На кадрах видно, как мужчина в рубашке и галстуке грубо отшвыривает, а затем бьет по лицу своего оппонента. После достается и другому парню, по всей видимости, пытавшемуся уладить конфликт.
По заверению пользователя, приславшего видеоролик в редакцию, агрессивный мужчина, запечатленный на кадрах с камеры видеонаблюдения, - якобы один из заместителей акима области.
Однако в акимате Мангистауской области опровергли эту информацию. В ведомстве заявили лишь, что мужчина не является замакима региона. Другой информации в акимате не предоставили.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987417-video-s-drakoy-zamakima-oblasti-prokommentirovali-v-akimate-mangistau/