Участок улицы Енлик-Кебек полностью перекроют в Нур-Султане

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: pexels.com

В ближайшие дни движение транспорта на одном из участков улицы Енлик-Кебек в Нур-Султане будет полностью перекрыто. Об этом сообщается на официальном сайте столичного акимата.

"В связи с проведением ремонтных работ 16-17 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Енлик-Кебек от улицы Болашак до улицы 189", – говорится в сообщении ведомства.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в эти дни на участке будут проводиться работы по среднему ремонту дороги.

Отмечается, что ремонт проведет столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП Нур-Султана.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – обратились к горожанам в транспортном управлении.

Также сегодня сообщалось, что мост "Архар" в Нур-Султане частично перекрыли до конца октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988190-uchastok-ulitsy-enlik-kebek-polnostyu-perekroyut-v-nur-sultane/