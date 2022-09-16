Мост "Архар" в Нур-Султане частично перекрыли до конца октября

Иллюстративное фото: instagram.com/altay_kulginov_official

На столичном мосту "Архар" продолжаются ремонтные работы - с 16 сентября для водителей будет недоступна одна из сторон моста, сообщается на официальном Instagram-аккаунте акимата Нур-Султана.

Как напомнили в ведомстве, еще в августе на мосту были обнаружены дефекты в виде выщелачивания бетона накладной железобетонной плиты. Сейчас ремонтные работы завершены только на одной части автомобильного моста.

"С 16 сентября до конца октября текущего года ремонтные работы будут вестись на второй стороне моста, в связи с чем будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от проспекта Кошкарбаева до транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык", - говорится в сообщении акимата.

При этом отмечается, что несмотря на закрытие половины места, движение в обе стороны сохранено. Тем не менее астанчан и гостей столицы просят заранее планировать маршрут, чтобы избежать заторов.

"Ремонт моста по Сарайшык проводился более 12 лет назад. Из-за большой проходимости за это время на мосту образовались трещины, ямы и выбоины", - добавили в акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988077-most-arhar-v-nur-sultane-chastichno-perekryli-do-kontsa-oktyabrya/