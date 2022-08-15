До 5 сентября перероют движение по мосту "Архар" в Нур-Султане

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15 августа на мосту "Архар" в столице стартует средний ремонт дорожного полотна, по этой причине проезд для автотранспорта будет закрыт, передает официальный сайт столичного акимата.

Как отметили в ведомстве, ремонт будет идти на участке от транспортной развязки на пересечении Мангилик Ел – Сарайшык до Кошкарбаева с 15 августа по 5 сентября.

"В связи с этим, с 15 по 24 августа текущего года планируется перекрытие моста "Архар" (М1) на участке от транспортной развязки на пересечении Мангилик Ел – Сарайшык до Кошкарбаева в направлении проспекта Кошкарбаева и с 24 августа по 5 сентября текущего года - мост "Архар" (М1) на участке от транспортной развязки на пересечении Мангилик Ел – Сарайшык до Кошкарбаева в направлении ул. Сарайшык",- говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983225-do-5-sentyabrya-pereroyut-dvizhenie-po-mostu-arhar-v-nur-sultane/