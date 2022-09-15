Игру молодых маралов сняла фотоловушка в Алматинской области (видео)

Маралы. Кадр из видео: instagram.com/qazfwc

Фотоловушка в "Жонгар-Алатауском" национальном парке сняла пару молодых маралов, которые игриво и задиристо общаются друг с другом, не обращая внимания на установленную камеру.

Снятые кадры были опубликованы в Instagram-аккаунте Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.

На видео можно заметить двоих маралов, стоящих на тропе. В какой-то момент животные начинают подпрыгивать, трясти головами и целиться друг в друга рогами, но после они удаляются вместе дальше по дороге.

"Необычайно красивое животное - крупное среди копытных, их вес может превышать 300 килограммов. Рога взрослых особей достигают до 120 сантиметров, масса до 12 килограммов", – написали представители ведомства под видео.

Отмечается, что в 2021 году численность маралов в "Жонгар-Алатауском" национальном парке составила 1700 голов. В этом году учет популяции этих животных будет проведен в октябре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987955-igru-molodyh-maralov-snyala-fotolovushka-v-almatinskoy-oblasti-video/