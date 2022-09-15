По 10 яиц в одни руки продают в Атырау

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В некоторых супермаркетах Атырау ввели ограничение и продают не более десятка яиц одному покупателю. Ситуацию прокомментировали в СПК "Атырау", передает "Ак Жайык".

Как выяснилось, дефицита продукции нет, но цена на яйца поднялась. В связи с этим владельцы пекарен предпочитают брать их для производства теста большими партиями по 35,6 тенге за штуку в одной из торговых сетей.

Директор департамента реализации государственных программ СПК "Атырау" Дмитрий Дю пояснил, что данная сеть приобретает яйца у поставщиков за 42 тенге, а продает по 35,6 тенге.

"Это объясняется тем, что они получили возвратный заем на пополнение оборотных средств и стабилизацию цен. Пользуясь этим, перекупщики стали забирать в супермаркетах по 20-30 кассет и продавать их уже по завышенной цене", - рассказал Дмитрий Дю.

Из-за этого торговая сеть и ввела ограничение. Теперь в ее магазинах продают не более десятка яиц одному покупателю.

Директор департамента СПК "Атырау" добавил, что в связи с ростом цен у поставщиков планируется подать заявку в комиссию по управлению стабфондом о повышении стоимости данного социально важного продукта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987903-po-10-yaits-v-odni-ruki-prodayut-v-atyrau/