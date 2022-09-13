Усиленные меры безопасности ввели в аэропортах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам – их призвали прибывать в аэропорты Казахстана заблаговременно для прохождения процедур досмотра и регистрации, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Как пояснили в компании, это обусловлено введением усиленных мер безопасности в казахстанских аэропортах.

По информации Air Astana, данные меры были введены по распоряжению Авиационной Администрации Казахстана с 12 по 30 сентября текущего года.

Напомним, на днях в Комитете гражданской авиации высказались об участившихся случаях столкновения самолетов с птицами. Из-за подобных инцидентов авиакомпании несут издержки, связанные с ремонтом воздушных судов и задержками рейсов. Данная проблема, как отметили специалисты, требует безотлагательного решения.

Представители местных исполнительных органов выразили готовность оказать содействие в ее решении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987501-usilennye-mery-bezopasnosti-vveli-v-aeroportah-kazahstana/