Акимат: 3 из 5 новых алматинцев являются приезжими, что влияет на культурный код горожан

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Более 50% правонарушений в Алматы совершается иногородними жителями. Об этом говорится в "Программе развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспективах до 2030 года", передает корреспондент NUR.KZ.

Так, в документе сообщается, что по оценкам 3 из 5 новых алматинцев являются приезжими, что влияет на устойчивость общественных связей в городе и культурный код горожан. Ежедневно в город въезжает более 400 тысяч человек.

"Статистика свидетельствует, что более 50% правонарушений в Алматы совершаются иногородними жителями – это один из важных факторов, влияющих на общественную безопасность. При этом, 15,3% (по данным за 8 месяцев 2022 года - прим.ред.) преступлений в Алматы совершают безработные", - говорится в официальном документе.

Ранее сообщалось, что в Алматы в системы видеонаблюдения внедрят функцию распознавания лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987364-akimat-3-iz-5-novyh-almatintsev-yavlyayutsya-priezzhimi-chto-vliyaet-na-kulturnyy-kod-gorozhan/