"Пизанскую башню" сняли на видео в одном из сел Жетысуской области

Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.insta_

В селе Сарыозек Жетысуской области имеется своя "Пизанская башня". Высотное здание грозит в любую минуту обрушиться и задавить кого-нибудь под завалами. Опасный объект обещают в ближайшее время снести, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат Кербулакского района.

Видео накренившегося и разрушающегося здания распространяется в соцсетях. Мужской голос за кадром интересуется, будет ли высотка когда-нибудь снесена.

"В Сарыозеке появилась своя "Пизанская башня", - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Казахстанцев возмутило увиденное.

"Кого-то должно придавить, потом только уберут", "Она давно уже появилась", "Почему не завалят здание? Ждут, когда кого-то придавит?", "Ждут, когда сама упадет", - пишут комментаторы.

В акимате Кербулакского района заверили, что здание планируют снести в ближайшее время. Здесь добавили, что ранее уже взорвали нескольких объектов. Видео также распространялось в соцсетях.

"Было пять заброшенных объектов, которые облюбовала местная детвора для игр. С учетом этого их сразу признали опасными. В итоге путем взрывных работ четыре здания уже снесли. Осталось одно, последнее, его снос будет произведен в ближайшие два месяца. Сейчас по нему идут подготовительные работы", - сообщила пресс-секретарь акима Кербулакского района Раушан Бисембекова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987350-pizanskuyu-bashnyu-snyali-na-video-v-odnom-iz-sel-zhetysuskoy-oblasti/