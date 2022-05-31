Эпичное видео взрыва элеватора в Алматинской области появилось в Сети

Кадр из видео: instagram.com/saryozek_city

В селе Сарыозек Алматинской области минеры взорвали элеватор. Снос произведен по просьбе местных жителей, видевших угрозу в трех стоявших рядом друг с другом разрушающихся зданиях, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат Кербулакского района.

Видео появилось в соцсетях. На кадрах показан момент взрыва, после которого три здания медленно оседают в пыли. Автор поста поясняет, что действие происходит в Сарыозеке, где специалистами произведен снос старого элеватора.

"Вот и закончилась история с элеватором Сарыозека. Для кого-то он был достопримечательностью, а другим людям не понравилось его состояние. Много тут историй было. Теперь будем вспоминать и внукам рассказывать", - указывается в посте.

Пользователи соцсетей поделились своими впечатлениями. Одни вспомнили, как проходящим поездам приходилось долго объезжать этот участок, другие задались вопросом, что будет построено на новом месте.

"Да, эти здания были одними из самых высоких в Сарыозеке, а теперь их нет. А ведь раньше наверняка работа шла полным ходом. Ломать - не строить. Что будет вместо этого? Кто знает?" - поинтересовался один из комментаторов.

В акимате Кербулакского района сообщили, что объекты были снесены по просьбе местных жителей.

"Здания старые. Они не обслуживались и постепенно разрушались. Сельчане заметили, что объекты для своих игр облюбовала местная детвора. Это, в свою очередь, вызвало беспокойство жителей, которые обратились с соответствующей просьбой в акимат о сносе зданий.

Также в соцсетях участились обращения с прилагаемыми к ним видео зданий элеватора, которые начали представлять реальную угрозу. В этой связи было принято решение пригласить специалистов-взрывников и снести все три объекта", - сообщила пресс-секретарь акима Кербулакского района Раушан Бисембекова.

В ведомстве дополнили, что на данном участке планируют построить социальный объект.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971865-epichnoe-video-vzryva-elevatora-v-almatinskoy-oblasti-poyavilos-v-seti/