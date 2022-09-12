Алматы не хватает 15-ти пожарных депо, заявили в акимате

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В Алматы имеется нехватка пожарных депо. Об этом сообщил замакима города Аскар Амрин во время заседания ХXV сессии маслихата города Алматы по утверждению "Программы развития города до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года", передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил представитель акимата, в Алматы имеется потребность в строительстве дополнительных 15 пожарных депо для полного охвата города пожарными службами.

"За период 2019-2021 годов службой пожаротушения совершен 9 681 выезд по тревоге, в результате которых с места ЧС было спасено 220 человек и эвакуировано 1 100 человек.

Противопожарную защиту города обеспечивает 19 пожарных депо, имеется 167 единиц техники. 35 единиц пожарной техники эксплуатируются более 20 лет и подлежат списанию", – сообщил Амрин.

Ранее сообщалось, что на улицах Алматы появятся тревожные кнопки SOS.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987306-almaty-ne-hvataet-15-ti-pozharnyh-depo-zayavili-v-akimate/