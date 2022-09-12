Тревожные кнопки SOS появятся на улицах Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель акима Алматы Аскар Амрин рассказал во время заседания ХXV сессии маслихата города Алматы по утверждению "Программы развития города до 2025 года" о том, как будет улучшаться безопасность горожан, передает корреспондент NUR.KZ.

Замакима в своем докладе отметил, что одним из важных направлений является уличное освещение: по его словам, на сегодня 20% дворов и улиц города не освещены, а треть фонарей работает некачественно.

Ожидается, что в 2030 году улицы, дороги и дворы будут полностью обеспечены качественным освещением за счет строительства новых линий освещения и замены изношенных ламп на новые LED-лампы.

Кроме того, существует вопрос и с камерами наблюдения: при наличии более 128 тысяч камер, которые установлены на объектах разной формы собственности, только 23,9% подключены к ЦОУ Департамента полиции Алматы.

Ожидается, что в этом году будут приняты правила по интеграции частных систем видеонаблюдения в единый диспетчерский пункт с согласия собственника.

Также до 2025 года будут установлены 7000 камер видеонаблюдения с использованием всех возможностей "умных" систем видеоаналитики.

А до 2024 года будет установлена система экстренного аудио- и видеовызова "Тревожная кнопка SOS" в местах массового скопления людей. Напомним, подобные кнопки стали появляться на улицах столицы еще в прошлом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987300-trevozhnye-knopki-sos-poyavyatsya-na-ulitsah-almaty/