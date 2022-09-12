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Алматинцев будут предупреждать о предстоящих землетрясениях. Об этом рассказал замакима Алматы Аскар Амрин во время заседания ХXV сессии маслихата города Алматы по утверждению "Программы развития города до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года", передает корреспондент NUR.KZ.

По словам замакима, ежегодно в радиусе 80 км от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов, как отметил Амрин, являются для Алматы "фоновым режимом".

"Для минимизации последствий от реализации рисков чрезвычайных ситуаций и предоставления своевременной возможности укрыться или эвакуироваться из районов бедствий, внедрен пилотный проект системы раннего оповещения о сильных землетрясениях путем установки 9 сейсмостанций, сопряженных с мобильным приложением "Дармен".

При землетрясении 4 и более баллов пользователям приложения в автоматическом режиме приходят push-уведомления о предстоящем землетрясении", – сообщил замакима.

Ранее в акимате рассказали, как планируют бороться со смогом в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987304-almatintsev-budut-preduprezhdat-o-predstoyaschih-zemletryaseniyah/