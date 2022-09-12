Как планируют бороться со смогом в Алматы, рассказали в акимате

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Заместитель акима Алматы Аскар Амрин рассказал о мерах, которые будут приниматься для улучшения экологической ситуации в городе. Так, одной из них станет ограничение допуска некоторых авто в "чистые" районы города, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время заседания ХXV сессии маслихата города Алматы по утверждению "Программы развития города до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года" Амрин сообщил, что в прошлом году общие выбросы достигли высокого показателя – 127 тысяч тонн.

Более половины, отметил он, составляют выбросы от автотранспорта – 70 тысяч тонн, стационарные источники – 46 тысяч тонн, частный сектор – 11 тысяч тонн. Среднегодовой уровень содержания мелкодисперсной пыли PM2,5 в Алматы за последние три года вырос на 20%, в том числе из-за роста заезжающих автомобилей.

За 8 месяцев 2022 года на 19 экологических постах выполнено 135 тысяч замеров. Из них в 26 тыс. случаев авто не соответствовали экологическим нормам.

Кроме того, содержание диоксида азота NO2 в атмосферном воздухе в два раза превышает предельно допустимую концентрацию.

Ожидается, что к концу 2022 года будут приняты правила проведения замеров выбросов автотранспорта на соответствие установленным нормам токсичности и дымности выхлопных газов. К 2030 году может быть ограничен въезд на территорию города транспорта, не соответствующего экологическим требованиям. В 2025 году ожидается внедрение экомаркировки автомобилей для ограничения доступа в зоны с низким уровнем выбросов.

Кроме того, на сегодня возле автовокзала Сайран в пилотном режиме ведутся работы по установке оборудования для очистки воздуха. Если оборудование окажется эффективным, его установят во всем городе.

Для улучшения экообстановки будут переведены к 2025 году на газ и электротягу 1200 автобусов, будет обновлен троллейбусный парк.

Также будет газифицирован частный сектор не только в городе, но и в алматинской агломерации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987295-kak-planiruyut-borotsya-so-smogom-v-almaty-rasskazali-v-akimate/