Автоматы по приему бутылок планируют установить в магазинах Алматы

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В Алматы планируется установить фандоматы по приему упаковки из-под напитков в сетевых магазинах города. Об этом рассказал замакима Алматы Аскар Амрин во время заседания ХXV сессии маслихата города Алматы по утверждению "Программы развития города до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года", передает корреспондент NUR.KZ.

Ожидается, что за счет частных инвестиций будет расширена сеть точек сбора вторсырья по 500 единиц ежегодно, к концу 2025 года – 1 500 единиц, а также пунктов приема вторсырья.

Кроме того, Амрин отметил, что в крупных сетевых магазинах за счет частных инвестиций предлагается установить так называемые фандоматы по приему упаковки из-под напитков, а также контейнеры для сбора стеклянных бутылок и банок к концу 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Алматы будет построен завод по полной утилизации отходов. Его стоимость оценили в 150 млн евро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987285-avtomaty-po-priemu-butylok-planiruyut-ustanovit-v-magazinah-almaty/