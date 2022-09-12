Мусоросжигательный завод за 150 млн евро построят в Алматы

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Завод по полной утилизации отходов и производству электроэнергии будет построен в Алматы. Об этом рассказал замакима города Аскар Амрин во время заседания ХXV сессии маслихата города Алматы по утверждению "Программы развития города до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года", передает корреспондент NUR.KZ.

В Алматы планируется построить завод по полной утилизации отходов и производству электроэнергии мощностью 500 тыс. тонн в год.

Как пояснили в акимате Алматы, этот завод позволит полностью утилизировать городские отходы, которые на сегодня вывозятся на полигоны Алматинской области, в поселки Айтей, Али и город Талгар.

"Земля и окружающая среда, на которой находится мусорный полигон, уже отравлена на ближайшие десятилетия. Продукты разложения, выделяя вредные вещества, загрязняют не только почву и подземные воды, но и отравляют воздух выделяющимися газами, производными от распада органических веществ.

Все эти полигоны расположены в Алматинской области. Мы живем с вами в непосредственной близости от них. Для целого ряда стран решением проблемы является переход от полигонного захоронения к мусоросжиганию", – сообщил Амрин.

Ожидается, что завод будет построен к 2027 году. Сумма инвестиций составит 150 млн евро.

Ранее стало известно, когда утвердят новый генплан Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987282-musoroszhigatelnyy-zavod-za-150-mln-evro-postroyat-v-almaty/