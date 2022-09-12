Стало известно, когда утвердят новый генплан Алматы

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Новый генеральный план города Алматы будет представлен в конце этого года. Об этом сообщил заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев во время ХXV сессии маслихата по утверждению "Программы развития города до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года", передает корреспондент NUR.KZ.

В Алматы предусматривается полицентричное развитие города со сбалансированной и эффективной плотностью населения с высокими стандартами жизни во всех районах. Мегаполис с концепцией комфортного компактного проживания, полицентричной планировкой и доступным транспортом анонсировал Азирбаев.

"В настоящее время идет разработка нового генерального плана города с расчетным сроком до 2040 года, который планируется утвердить в конце года. А также до середины 2023 года будут разработаны мастер-планы 5 новых полицентров, которые будут формироваться на пяти принципах", – рассказал спикер.

Так, среди них – квартальная застройка на примере исторического центра, обеспечение жителей полицентров социальной, рекреационной и транспортной инфраструктурой, а также рабочими местами.

Полицентры будут связаны друг с другом транспортной инфраструктурой. Одним из принципов является редевелопмент и изменение функционального назначения территории с сохранением объектов историко-культурного значения и экономическая специализация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987260-stalo-izvestno-kogda-utverdyat-novyy-genplan-almaty/