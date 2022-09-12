Какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В понедельник, 12 сентября, в Алматы и Шымкенте ожидается теплая погода без осадков, а жителям столицы стоит ожидать грозы. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня ожидается погода без осадков, воздух прогреется до +20...+22 градусов. Синоптики предупреждают о небольшом усилении ветра до 5-10 метров в секунду.

Теплую погоду прогнозируют синоптики и в Шымкенте - здесь столбики термометров поднимутся до +22...+24 градусов. Горожан также предупреждают об усилении ветра до 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

В Нур-Султане в понедельник продолжатся дожди и грозы, температура воздуха опустится до +12...+14 градусов. В столице также ожидается усиление ветра до 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Напомним, в 16 регионах страны, в том числе столице, на сегодня, 12 сентября, объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987226-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/