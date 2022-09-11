Заморозки и грозы: штормовое предупреждение объявлено почти во всем Казахстане

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Почти во всех регионах страны из-за ухудшения погоды объявлено штормовое предупреждение - в северных, западных и центральных областях ожидаются заморозки. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В понедельник, 12 сентября, штормовое предупреждение объявлено:

в Карагандинской области из-за сильного ветра порывами до 18-23 м/с;

из-за сильного ветра порывами до 18-23 м/с; в районе Алакольских озер в Жетысуской области из-за ураганного ветра с порывами до 30 м/с и более;

из-за ураганного ветра с порывами до 30 м/с и более; в Акмолинской области из-за грозы, порывистого ветра скоростью до 15-20 м/с, а также заморозков до 1 градуса;

из-за грозы, порывистого ветра скоростью до 15-20 м/с, а также заморозков до 1 градуса; на западе Атырауской области - здесь сохраняется чрезвычайная пожароопасность;

здесь сохраняется чрезвычайная пожароопасность; в Мангистауской области - здесь ожидается пыльная буря;

- здесь ожидается пыльная буря; в столице из-за грозы и сильного ветра с порывами до 15-20 м/с;

из-за грозы и сильного ветра с порывами до 15-20 м/с; в Кызылординской области - здесь сохраняется чрезвычайная пожарная опасность;

- здесь сохраняется чрезвычайная пожарная опасность; на севере Западно-Казахстанской области - здесь ожидаются заморозки 3 градуса;

- здесь ожидаются заморозки 3 градуса; на северо-востоке, востоке ВКО из-за сильного дождя и порывистого ветра;

из-за сильного дождя и порывистого ветра; в Абайской области - здесь ожидается гроза, сильный ветер с порывами до 23-28 м/с. На юге, востоке, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

- здесь ожидается гроза, сильный ветер с порывами до 23-28 м/с. На юге, востоке, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. на севере Актюбинской области из-за тумана и заморозков до 2 градусов;

из-за тумана и заморозков до 2 градусов; в Павлодарской области из-за порывистого ветра скоростью до 15-20 м/с;

из-за порывистого ветра скоростью до 15-20 м/с; на большей части Туркестанской области - здесь сохраняется чрезвычайная пожарная опасность;

- здесь сохраняется чрезвычайная пожарная опасность; на севере, востоке Костанайской области из-за грозы, сильного ветра и заморозков на поверхности почвы до 3 градусов;

из-за грозы, сильного ветра и заморозков на поверхности почвы до 3 градусов; в Северо-Казахстанской области из-за тумана, сильного ветра и заморозков;

из-за тумана, сильного ветра и заморозков; в Павлодарской области - здесь ожидается сильный дождь, гроза, ветер с порывами до 23 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987214-zamorozki-i-grozy-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-pochti-vo-vsem-kazahstane/