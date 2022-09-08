Работникам сферы ЖКХ хотят повысить зарплаты в Казахстане

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Глава Миннацэкономики Алибек Куантыров на брифинге СЦК рассказал, кто из работников субъектов естественных монополий может рассчитывать на повышение заработной платы, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее министр заявлял, что работникам естественных монополий будут повышать зарплату, однако не уточнил, о каких именно должностях идет речь.

Журналисты попросили министра внести ясность в этот вопрос, а также поинтересовались, сколько сейчас эти люди получают и на какое повышение они могут рассчитывать.

"В сфере ЖКХ средняя заработная плата составляет, если не ошибаюсь, 160 тысяч тенге. Это проблема.

Это звучит так – естественные монополии. Но на самом деле это обычные работники предприятий ЖКХ, электростанций, инженеры, электрики со средне-специальным образованием. Данным людям нужно повышать заработную плату", – подтвердил Куантыров.

На вопрос же о том, на повышение зарплаты в каком размере эти люди могут претендовать, он ответил, что все будет зависеть от тарифа и региона.

"В каких-то регионах можно позволить повысить тариф на 5%, в каких-то – на 10, где-то – и того выше. Все зависит от уровня жизни – это все индивидуально по каждому субъекту естественных монополий будет рассматриваться.

(Повышение зарплаты – прим. ред.) касается электриков, водохозяйственников, тех, кто трубы кладет, тепловиков, газовиков – как инженеров, так и людей со средне-специальным образованием, которые эту работу непосредственно выполняют, – сварщиков. Всего 300 тысяч человек", – резюмировал министр.

Накануне стало известно, что зарплату также планируется повысить казахстанским пожарным. Сегодня эти планы подтвердил премьер Алихан Смаилов, дав соответствующее поручение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986884-rabotnikam-sfery-zhkh-hotyat-povysit-zarplaty-v-kazahstane/