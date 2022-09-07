Улицу Саина временно перекроют в Алматы

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Управление городской мобильности Алматы предупредило жителей и гостей южной столицы о временных ограничениях движения на улице Саина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как пояснили в ведомстве, в связи с проведением дорожных работ по западной стороне улицы Саина от улицы Улугбека до проспекта Абая в южном направлении с 7 по 10 сентября в ночное время в период с 21:00 до 6:00 часов будет затруднено движение из-за частичного перекрытия дороги.

Подчеркивается, что данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", - обратились к горожанам в ведомстве.

Напомним, на днях один из автобусных маршрутов в Алматы продлили по просьбам жителей города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986602-ulitsu-saina-vremenno-perekroyut-v-almaty/