Один из автобусных маршрутов в Алматы продлят по просьбам горожан

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Автобусный маршрут №215 будет продлен по просьбам алматинцев. Изменения вступят в силу завтра, 3 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города Алматы.

В Управлении городской мобильности Алматы сообщили, что с 3 сентября по просьбам жителей микрорайона Айша-Биби будет продлен маршрут №215.

Теперь он, двигаясь по улице Хмельницкого, будет продолжать движение по улице 23-й – улице Көрімдік – улице Жаяу Мұса – проспекту Рыскулова – улице Айша биби, после чего будет разворачиваться.

В обратном направлении автобус будет возвращаться на проспект Рыскулова (разворот за рынком), затем завернет на улицу Жаяу Мұса – улицу Көрімдік – улицу 23-ю, и далее продолжит двигаться по схеме.

Схема маршрута №215: пресс-служба акимата Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985918-odin-iz-avtobusnyh-marshrutov-v-almaty-prodlyat-po-prosbam-gorozhan/