Новый рекорд Гиннесса установили в Казахстане (видео)

Фото: пресс-служба сената парламента РК

В Нур-Султане во Дворце мира и согласия прошел концерт, в котором приняли участие представители 75 разных этносов. Таким образом был установлен мировой рекорд в номинации "Самый многонациональный оркестр", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу сената парламента РК.

Проект под названием "Музыка мира" прошел во Дворце мира и согласия в столице Казахстана. Музыкальная концертная программа "The most nationalities in an orchestra" была организована в рамках VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и нацелена на установку мирового рекорда Гиннесса в номинации "Самый многонациональный оркестр".

Участие в мероприятии принял глава сената и руководитель секретариата съезда Маулен Ашимбаев.

В состав "самого многонационального оркестра" вошли представители 75 разных этносов. Все эти музыканты – лауреаты республиканских и международных конкурсов.

В этот день на сцене Дворца мира и согласия прозвучали музыкальные композиции казахстанских авторов и мировые произведения в исполнении сборного оркестра республики, камерного хора Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева, танцевальных коллективов и других деятелей искусства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986599-novyy-rekord-ginnessa-ustanovili-v-kazahstane-video/