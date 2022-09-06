ДЧС обратился к алматинцам с предупреждением

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В Алматы ожидается сильная жара и высокая пожарная опасность. С соответствующим предупреждением к жителям и гостям города обратился ДЧС со ссылкой на данные РГП "Казгидромет", передает NUR.KZ.

ДЧС предупредил алматинцев - 7 сентября в городе ожидается сильная жара - до 35 градусов.

"В связи с высокой пожарной опасностью в горно-лесной местности, просим жителей и гостей города при отдыхе в горах отказаться от использования открытого огня, разведения костров и курения", - говорится в сообщении.

В ДЧС напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности, совершенных на особо охраняемых природных территориях, сумма штрафа для физических лиц варьируется от 10 до 100 МРП, то есть от 30 тысяч до 306 тысяч тенге.

"В случае наступления серьезных последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности", - заключили в ведомстве.

Напомним, сегодня в Алматы произошли сразу несколько пожаров - в первой половине дня на склонах горы Кенсай загорелась сухая трава. Позже пламя перекинулось на территорию кладбища Кенсай-2. Ближе к вечеру загорелись участки склона горы по улице Жанибекова (район телебашни Кок-Тобе), Пожар удалось потушить спустя полтора часа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986485-dchs-obratilsya-k-almatintsam-s-preduprezhdeniem/