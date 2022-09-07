Видео с человеком возле полыхающих деревьев озадачило алматинцев: полиция проводит проверку

Кадр из видео. Источник: t.me/POLICE_of_KZ

Полиция Алматы разыскивает человека, видео с которым распространяется в социальных сетях. На кадрах видно, как неизвестный человек стоит возле разгорающихся деревьев, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД.

Момент того, как неизвестный стоит возле разгорающегося костра посреди деревьев, сняли на видео очевидцы. Это произошло в то время, когда горел склон Кок-Тобе. Авторы ролика за кадром возмущаются действиям человека.

По информации Управления полиции Бостандыкского района ДП города Алматы, место, зафиксированное на видео, установлено.

"Сейчас проводится осмотр сотрудниками полиции. Будут проверены данные систем видеонаблюдения города. Человек, совершивший данные действия, будет установлен и привлечен к ответственности", - говорится в сообщении Министерства внутренних дел Казахстана.

Напомним, сегодня ближе к вечеру загорелись участки склона горы в районе телебашни Кок-Тобе. Пожар удалось потушить спустя полтора часа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986484-video-s-chelovekom-vozle-polyhayuschih-derevev-ozadachilo-almatintsev-politsiya-provodit-proverku/