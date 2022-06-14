В Казахстане могут сократить сроки регистрации брака

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Возможность сокращения срока регистрации брака с момента подачи заявления с одного месяца до 15 дней рассматривается в Казахстане, сообщается в официальном Instagram Минюста РК.

В ведомстве рассказали о правилах и сроках заключения брака. Отмечается, что поступают обращения о сокращении месячного срока для регистрации брака.

"Многие пары при обращении в регистрирующие органы уже заблаговременно назначают даты, бронируют рестораны и от пар требуется лишь подать заявление. Для этого я рекомендую заранее обратиться в регистрирующий орган и подать заявление за месяц до регистрации брака. Данный срок подлежит сокращению, и в настоящее время, учитывая многие обращения от граждан, рассматривается вопрос о сокращении месячного срока до 15 календарных дней", - заявила представитель Минюста.

Тем не менее, по ее словам, сохраняется возможность сокращения срока с учетом различных жизненных обстоятельств. Имеется возможность сокращения срока регистрации брака вплоть до одного дня.

В ведомстве пояснили, что можно зарегистрировать брак в день подачи при наличии уважительных причин (беременности, рождении ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств), подтвержденных соответствующими документами, справками из медицинских учреждений, места работы либо учебы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973940-v-kazahstane-mogut-sokratit-sroki-registratsii-braka/