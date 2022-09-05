Еще один ребенок "утонул" в школьной форме, выданной акиматом в Жетысу (видео)

Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.insta_

Еще одна родительница с юга Казахстана пожаловалась на выданную акиматом форму – она оказалась ребенку слишком большой. Ситуацию прокомментировали в Управлении образования Жетысуской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик появился на Instagram-странице taldykorganec.insta.

"Как в таком в школу ходить? Его же засмеют там", – комментирует мама мальчика, показывая форму, которая явно больше ребенка на несколько размеров.

По данным автора поста, видео было снято в поселке Сарыозек Кербулакского района.

"По словам местных активистов, на самом деле, это не единичный случай, оказывается, таких семей много, но не все решаются на видео говорить об этом", – говорится в описании к посту.

Под постом появился комментарий отдела образования Кербулакского района. В ведомстве отметили, что родители детей, которым не подошла по размеру выданная школьная форма, в школу и в отдел образования не обращались.

"Поскольку у нас заключен договор с производителем школьной формы, просим родителей, детям которых форма не подошла по размеру, обратиться в районный отдел образования", – говорится в комментарии ведомства.

На ситуацию отреагировали и в Управлении образования Жетысуской области. Здесь напомнили, что жители региона могут оставить свои жалобы и замечания по телефону доверия: +7 (705) 226-26-13.

"Установить ученика на видео не представляется возможным, поэтому мы просим авторов ролика позвонить по вышеуказанному номеру. Ранее школьникам, которым форма не подошла по размеру, уже обменяли комплект и выдали подходящий", – отметили в управлении.

Напомним, ранее в Жетысуской области выданная акиматом школьная форма возмутила маму школьницы: одежда оказалась больше на несколько размеров. Тогда за допущенное недоразумение директор школы получил дисциплинарное взыскание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986128-esche-odin-rebenok-utonul-v-shkolnoy-forme-vydannoy-akimatom-v-zhetysu-video/