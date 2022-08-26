"Это неудачная шутка?": казахстанку возмутила выданная акиматом школьная форма

Кадр из видео: instagram.com/saryozek_insta

Сельчанку из Жетысуской области возмутила школьная форма, выданная ее дочери в качестве социальной помощи. Одежда оказалась явно не по размеру. В управлении образования региона пояснили, что произошло недоразумение и девочке предоставили новую форму, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с демонстрацией школьной формы, в которую одели маленькую девочку, появилось в соцсетях. На кадрах показана учащаяся младших классов в одежде явно не по размеру.

"Это выдали в отделе образования Кербулакского района. Некоторые, вероятно, скажут, мол, почему просто не сказать "спасибо". Но до каких пор нам такое терпеть? Это что такая неудачная шутка?" - указывается в посте.

В областном управлении образования сообщили, что разобрались в ситуации. В ведомстве отметили, что за допущенное недоразумение директор школы уже получил дисциплинарное взыскание.

"Ученица 4 класса школы в Кербулакском районе не числилась в списке учащихся, получающих помощь за счет фонда всеобуча. Однако родительница обратилась за помощью в школу.

По просьбе матери девочке была предоставлена школьная форма от спонсоров. Родительница с ребенком были приглашены на примерку, во время которой и было снято видео.

Сообщаем, что школьная форма была заменена. Директору школы сделано предупреждение", - отметили в ведомстве.

Здесь добавили, что в соответствии с принятыми изменениями регионы должны оказывать помощь не вещами, а перечислением денежных средств на счета родителей для самостоятельного приобретения всего необходимого. Данное решение было принято во избежание подобных случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984982-eto-neudachnaya-shutka-kazahstanku-vozmutila-vydannaya-akimatom-shkolnaya-forma/