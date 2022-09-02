Мост "Архар" в Нур-Султане полностью перекроют на несколько дней

Иллюстративное фото: contrast.astana.gov.kz

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупредило астанчан о полном перекрытии моста "Архар" на три дня. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице акимата Нур-Султана.

Как уточнили в ведомстве, с 20:00 2 сентября до 6:00 5 сентября для транспорта будут недоступны мост "Архар" М-1 и перекресток проспектов Момышулы и Кошкарбаева. На этих участках будет вестись средний ремонт дорожного покрытия.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать заторы на дорогах города. Приносим извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - обратились к астанчанам в управлении.

Отметим, ранее сообщалось, что ремонт одного из столичных мостов продлили до конца сентября из-за обнаруженных дефектов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985834-most-arhar-v-nur-sultane-polnostyu-perekroyut-na-neskolko-dney/