Проверку проведут на Атырауском НПЗ из-за неприятного запаха

Атырауский НПЗ. Иллюстративное фото: Facebook / Атырауский Нпз

Жители Атырау стали жаловаться на плохое самочувствие и винят в этом местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). В связи с этим областной департамент экологии начал внеплановую проверку, сообщает "Ак Жайык".

Как пишет издание, уже не одну ночь Атырау накрывает неприятным запахом. Многие жители жалуются на головные боли, слабость, тошноту.

"Это запах нефтепродуктов. Мы начали внеплановую проверку АНПЗ, наши сотрудники в данный момент находятся на заводе. Кроме того, лаборатория проводит мониторинг атмосферного воздуха по направлению ветра. А ветер сейчас юго-западный, то есть дует со стороны завода", – объяснил выбор объекта проверки глава департамента экологии Атырауской области Алибек Бекмухаметов.

Издание рассказывает, что месяц назад департамент уже проводил на АНПЗ профилактический контроль и наложил штрафов за нарушения на общую сумму более 5 млн тенге.

В частности, было установлено, что на территории механических очистных установок имеются резервуары и пруды с илом открытого типа, в которых при испарении выделяются загрязняющие вещества, отрицательно влияющие на атмосферный воздух города; что АНПЗ не выполнило один из пунктов Плана мероприятий по охране окружающей среды на 2021-2023 годы, касающийся эмиссии в окружающую среду, и др.

Две недели назад стало известно, что осенью на Атырауском НПЗ проведут плановый ремонт. В Минэнерго тогда сообщили, что ремонт проводится в связи с требованиями промышленной безопасности и освидетельствования оборудования и трубопроводов, электрооборудования, автоматизированной системы управления технологическими процессами и контрольно-измерительных приборов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985816-proverku-provedut-na-atyrauskom-npz-iz-za-nepriyatnogo-zapaha/