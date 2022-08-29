Пропавшего в Нур-Султане мальчика с аутизмом привезли в полицию Косшы

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В Нур-Султане вчера, 28 августа, в полицию с заявлением о пропаже ребенка обратились родители 12-летнего мальчика, страдающего аутизмом, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

Как рассказали в полиции, на поиски ребенка был ориентирован личный состав столичной полиции и сотрудники соседних районных управлений. Стражам порядка помогали волонтеры.

Найди потерявшегося мальчика удалось в тот же день.

"На кольцевой дороге женщина за рулем заметила заблудившегося подростка. Она спросила, куда он направляется. Ребенок не смог внятно объяснить, как он попал в это место, после чего она доставила его в полицию Косшы", - рассказали в правоохранительных органах.

Сейчас ребенка уже передали родителям. Он находится дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985304-propavshego-v-nur-sultane-malchika-s-autizmom-privezli-v-politsiyu-kosshy/