"Мешок за 5500 тенге – это очень дорого": почему нельзя заморозить цены на сахар, ответил Жумангарин

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министра торговли РК Серика Жумангарина после заседания правительства спросили, почему нельзя заморозить цены на сахар в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр рассказал, что в одном из супермаркетов увидел цену на сахар в 5500 тенге за мешок в 5 кг.

"Это очень дорого на сегодняшний день", - заявил Жумангарин.

Он сообщил, что над "сахарным вопросом" в стране работают уже 2 недели – в конце следующей недели Жумангарин обещал представить "свое видение", как решить эту проблему. Также он пояснил, почему нельзя заморозить цены на сахар.

"Можно говорить, конечно, такие вещи рынку, но рынок будет работать только тогда в нужном направлении, когда ему это будет удобно, поэтому метод кнута здесь не проходит.

Будем работать, применять рыночные механизмы. Естественно, будут какие-то бюджетные механизмы применяться, здесь необходим комплексный подход", - заявил министр.

Напомним, что сегодня премьер-министр Смаилов дал поручения по решению вопроса с дефицитом сахара в стране – среди них установление минимальных розничных цен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985157-meshok-za-5500-tenge-eto-ochen-dorogo-pochemu-nelzya-zamorozit-tseny-na-sahar-otvetil-zhumangarin/