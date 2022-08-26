Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

30 августа в Казахстане отмечается День Конституции. Жителей республики ожидает три праздничных выходных. В связи с этим график работы ЦОНов и спецЦОНов также изменится, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".

"В связи с празднованием Дня Конституции ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 28, 29 и 30 августа", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что дежурные ЦОНы в областных центрах и городах республиканского значения будут работать в понедельник, 29 августа, с 9:00 до 13:00.

"В связи с плановыми техническими работами со стороны АО "Казпочта" в дежурных ЦОНах 29 августа будет недоступна оплата госпошлин через кассы. Услугополучатели могут оплачивать госуслуги с помощью банковских приложений и QR-кода", – предупредили представители госкорпорации.

В субботу, 27 августа, которая является рабочим днем, ЦОНы и спецЦОНы будут принимать клиентов по обычному графику. Возобновят работу центры обслуживания населения 31 августа.

В компании напомнили, что в обычном режиме ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, а дежурные ЦОНы – с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985013-kak-budut-rabotat-tsony-i-spetstsony-v-prazdnichnye-dni/