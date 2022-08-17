Выходные в честь Дня Конституции: сколько дней будут отдыхать казахстанцы

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30 августа вся страна будет отмечать государственный праздник – День Конституции Республики Казахстан. Благодаря этому казахстанцы в конце августа отдохнут три дня подряд, такая информация приводится на официальном портале "Электронного правительства".

В этом году День Конституции, 30 августа, выпадает на вторник. Рабочая неделя перед праздником была удлинена, чтобы обеспечить казахстанцам три выходных дня подряд.

Выходной с субботы, 27 августа, которая станет рабочим днем, перенесли на понедельник, 29 августа. Таким образом, с 28 по 30 августа жители Казахстана смогут отдохнуть и отметить государственной праздник.

Напомним, что 30 августа 1995 года на общенациональном референдуме была принята Конституция Республики Казахстан. В этот день во всех областях и городах страны по традиции проходят массовые праздничные гулянья и концерты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983595-vyhodnye-v-chest-dnya-konstitutsii-skolko-dney-budut-otdyhat-kazahstantsy/