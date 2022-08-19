Казахстанцев предупредили о последствиях покупки авто у иностранцев

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Комитет государственных доходов обратился к казахстанцам в связи с участившимися случаями ввоза авто из других государств, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КГД.

В ведомстве пояснили, что в последнее время участились случаи временного ввоза иностранными гражданами транспортных средств для личного пользования, пребывающих на территорию Казахстана (в основном это граждане Грузии и Азербайджана).

После эти авто передаются во владение и пользование гражданам Казахстана.

В КГД казахстанцев попросили учесть тот факт, что временно ввезенные транспортные средства на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из третьих стран являются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем.

"Приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана можно только после таможенной очистки и соответственно уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов", - предупредили в КГД.

В ведомстве также отметили, что прослеживается тенденция - после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования, иностранные лица, которые завезли свои автотранспортные средства, через определенное время выезжают с территории Казахстана.

Как посчитали специалисты, данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС с целью передачи казахстанскому лицу.

"По окончанию срока временного ввоза (это 1 год) автомобили должны покинуть территорию ЕАЭС, а при не вывозе автомобилей будут приниматься соответствующие меры согласно действующего законодательства ЕАЭС. Комитетом организованы рейдовые мероприятия совместно с Департаментами полиции, в соответствии с действующим законодательством такие транспортные средства будут задержаны", - предупредили граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984036-kazahstantsev-predupredili-o-posledstviyah-pokupki-avtomobiley-u-inostrantsev/