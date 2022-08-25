Аким Талдыкоргана предложил создать петицию о его отставке (видео)

Асет Масабаев на встрече с ветеранами. Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.insta_

Аким Талдыкоргана Асет Масабаев накануне встречался с ветеранами войны в Афганистане, где между присутствовавшими произошел эмоциональный разговор. В итоге градоначальник предложил создать петицию о его отставке, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео со встречи опубликовали в соцсетях. Ветераны подняли вопросы получения жилья и земельных участков, путевок в оздоровительные центры и проездных документов в общественном транспорте.

Воины оказались недовольны распределением квартир и медленным продвижением в очереди. Тогда аким Талдыкоргана предложил создать петицию с требованием о его уходе.

"Если вы не удовлетворены моей работой, создавайте петицию "Масабаев кетсін", и я уйду", - ответил Асет Масабаев.

Градоначальник объяснил, что жилье выдают в порядке очереди, нарушать законодательство он не может.

Напомним, ранее стало известно, что квартиры без документов выдавали частным лицам и госслужащим в Талдыкоргане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984769-akim-taldykorgana-predlozhil-sozdat-petitsiyu-o-ego-otstavke-video/